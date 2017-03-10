Песков прокомментировал идею связать ставки НДФЛ с пенсионными взносами

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В Кремле еще не сформировали позицию по поводу вероятного повышения или снижения НДФЛ в зависимости от взносов в пенсионную систему. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот вопрос необходимо просчитать соответствующим ведомствам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею изменения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от размера взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Ее ранее предлагало Министерство экономического развития (МЭР).

По словам представителя Кремля, этот вопрос необходимо просчитать соответствующим ведомствам, в первую очередь, Минфину, передает "Интерфакс". "Поэтому пока позиции никакой нет", - подчеркнул он.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в министерстве обсуждают идею снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Согласно этой инициативе, чем больше зарплаты гражданин будет откладывать на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ и наоборот.

В частности, если россиянин не хочет откладывать деньги на пенсию, то он будет платить 15% НДФЛ, а для остальных ставка составит от 10% до 13%. Кроме того, она может быть снижена для граждан, которые решат направлять на накопления 10% зарплаты. В свою очередь, ставка в 13% сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4%.