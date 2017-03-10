В 2016 году инвестиции в экономику Москвы превысили 1,7 трлн руб

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что годовой объем инвестиций в экономику и социальную сферу столицы превысил 1,7 триллиона рублей.

Годовой объем инвестиций в экономику и социальную сферу Москвы превысил 1,7 триллиона рублей, пишет агентство "Москва". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра технопарка "Связь инжиниринг", расположенного в районе Бирюлево Восточное.

"В московской промышленности и в экономике достаточно проблем, но, тем не менее, она не стоит на месте, а активно развивается. За 2016 года объем инвестиций в основной капитал стал рекордным за всю современную историю России - более 1 триллиона 7 миллиарда рублей. Активно идут инвестиции и в производственные высокотехнологичные предприятия. В частности, в Москве создано уже 28 технопарков, в которых трудятся около 40 тысяч человек. Это высокотехнологичные места, инновационные предприятия. Это, собственно, предприятия, которые создают будущую экономику Москвы и страны", - сказал Собянин.

Технопарк "Связь инжиниринг" находится на юге столицы в промышленной зоне на улице Радиальная. Площадь территории составляет 1,98 гектара, количество компаний-резидентов - 14, общее число сотрудников - 771 человек.