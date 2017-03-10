В Подольске женщину задержали за убийство семимесячного сына

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В подмосковном Подольске задержали женщину, забившую до смерти своего семимесячного сына. По данным регионального управления Следственного комитета, 36-летняя гражданка нанесла младенцу не менее четырех ударов по голове и лицу бутылочкой для кормления и звуковой колонкой от компьютера.

В подмосковном Подольске женщину задержали по подозрению в убийстве собственного семимесячного сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"36-летняя жительница Подольского района, находясь у себя в квартире в микрорайоне Львовский города Подольск нанесла не менее четырех ударов по голове и лицу бутылочкой для кормления и звуковой колонкой от компьютера своему семимесячному сыну", - говорится в сообщении.

От полученных травм ребенок умер в больнице через шесть дней после происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. СКР намерен ходатайствовать об аресте подозреваемой.

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