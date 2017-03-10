Багдасарян приговорили к году исправительных работ

Теги: Общество суд гонки

Мара Багдасарян приговорена к году исправительных работ. Такое наказание скандально известной стритрейсерше мировой суд назначил за подделку больничного листа.

Ближайший год Мара Багдасарян проведет за исправительными работами. Такое наказание в пятницу известной стритрейсерше назначил мировой суд Москвы за подделку больничного листа. Об этом сообщает "Интерфакс".

Заседание проходило в особом порядке, поскольку девушка признала свою вину.

По версии следствия, Багдасарян с целью избежать обязательные работы, к которым она ранее была приговорена за многочисленные неоплаченные штрафы, приобрела в одной из столичных клиник лист нетрудоспособности.

Мара Багдасарян прославилась на всю страну своей любовью к быстрой езде и нарушениям правил дорожного движения. Суммарно за неуплату штрафов суд постановил взыскать с нее более 200 тысяч рублей.

Читайте также:

Cмертельное ДТП на Porsche в Москве устроил друг Багдасарян

Мара Багдасарян была виновницей ДТП с беременной

Отец Мары Багдасарян отругал ее в суде