МИД подтвердил гибель четверых россиян в Турции

Теги: мид турция жертвы крушение вертолет россияне Происшествие

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России подтвердил гибель четверых россиян в Турции. По данным ведомства, всего в результате крушения вертолета в Стамбуле погибли пять человек, двое получили ранения.

Министерство иностранных дел подтвердило гибель четверых россиян в Турции. Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter.

Вертолет принадлежал частной компании, оказывающей услуги воздушного такси. Он летал из аэропорта Ататюрка на запад страны. Предположительно, причиной катастрофы стал туман, из-за которого вертолет задел телевышку. По данным турецких СМИ, на борту вертолета находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага, а также Салим Озен. Последний является генеральным директором российской компании "Vitra Russia" — филиала турецкого консорциума Eczacibaşi.

Читайте также:

Путин подписал договор с Турцией о взаимной помощи по уголовным делам

В Турции по делу об убийстве Андрея Карлова арестовали россиянку

Пилот сбитого сирийского истребителя госпитализирован в Турции