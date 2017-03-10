МИД подтвердил гибель четверых россиян в Турции
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Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России подтвердил гибель четверых россиян в Турции. По данным ведомства, всего в результате крушения вертолета в Стамбуле погибли пять человек, двое получили ранения.
Министерство иностранных дел подтвердило гибель четверых россиян в Турции. Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter.
#Турция - 5 чел., включая 4 россиян, погибли, 2 чел. ранены в результате падения вертолёта в Стамбуле@RusEmbTurkey@rusya_istanbul@MID_RF— МИД России �������� ДСКЦ (@MID_travel) 10 марта 2017 г.
Вертолет принадлежал частной компании, оказывающей услуги воздушного такси. Он летал из аэропорта Ататюрка на запад страны. Предположительно, причиной катастрофы стал туман, из-за которого вертолет задел телевышку. По данным турецких СМИ, на борту вертолета находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага, а также Салим Озен. Последний является генеральным директором российской компании "Vitra Russia" — филиала турецкого консорциума Eczacibaşi.
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