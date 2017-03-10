В Каире археологи обнаружили восьмиметровую статую Рамзеса II

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Археологи откопали восьмиметровую статую, предположительно, великого древнеегипетского фараона Рамзеса II.

Египетские и немецкие археологи обнаружили восьмиметровую статую из кварцита в грунтовых водах Каира, предположительно фараона Рамзеса II.

"Эта находка очень важна для археологии и для истории в целом. Статуя сильно повреждена, поэтому для того, чтобы ее извлечь, пришлось использовать специальную технику", - передает The Guardian.

Археологи рассказали, что статуя найдена в районе, где раньше располагался древнеегипетский храм, построенный в честь Рамзеса II.

Если статуя действительно окажется Рамзесом II, то ее поместят у входа в Большой египетский музей древностей, который планируется открыть в Гизе в следующем году, сообщает издание.

Также археологи откопали известняковую статую в натуральную величину фараона Сети II, внука Рамзеса II, высотой 80 сантиметров.

Рамзес II — один из величайших фараон XIX династии Древнего Египта, правивший приблизительно в 1289 — 1222 годов до нашей эры. Он ходил в успешные военные походы и расширил территорию Египта от Сирии до Северного Судана.