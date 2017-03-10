Путин доволен восстановлением отношений с Турцией

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Владимир Путин отметил быстрое восстановление связей между Россией и Турцией. Об этом глава государства заявил в начале встречи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Москве. Путин отметил, что Москва и Анкара активно работают по разрешению острых кризисов в мире, прежде всего, в Сирии.

Перспективы отношений России и Турции обсудили сегодня лидеры двух стран. Владимир Путин встретился в Кремле с Реджепом Эрдоганом, который прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению нашего президента. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главы государств примут участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. По итогам сегодняшней встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронули тему борьбы с международным терроризмом, а также ряд вопросов о взаимодействии Москвы и Анкары. В частности, восстановление торгово-экономических связей, строительство газопровода "Турецкий поток" и первой в республике атомной электростанции.



"В последнее время мы активно работаем над чтобы российско-турецкие связи вышли на достойный уровень. Мы активно работаем по разрешению острых кризисов, прежде всего, в Сирии. Мне очень приятно, что видимо никто не ожидал на уровне военных ведомств специальных служб устанавливается доверительный эффективный контакт", - заявил Владимир Путин.