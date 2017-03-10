Кадры с места крушения вертолета с россиянами в Стамбуле

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В пригороде Стамбула в пятницу днем разбился вертолет. На его борту находились пять человек, в том числе четверо граждан России. Все они погибли. По предварительным данным, вертолет в условиях низкой видимости задел телевизионную башню.

Четверо россиян погибли в результате крушения вертолёта в пригороде Стамбула. Эту информацию подтвердили в нашем МИД, передает "ТВ Центр".

Борт упал сразу через несколько минут после взлёта. По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение с неработающей телевизионной мачтой. Как говорят очевидцы, в этот момент в Стамбуле наблюдался сильный туман. Затем начался пожар.

К месту трагедии стянуты дополнительные группы спасателей. Всего в вертолёте находились 7 человек. Пятеро погибли. Среди жертв — гендиректор российского подразделения крупного промышленного турецкого холдинга.