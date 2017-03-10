Юбилейная выставка "Образование и карьера" открылась в Москве

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В Москве открылась выставка "Образование и карьера". Она проводится уже в 45-ый раз.

В Москве открылась 45-я международная выставка "Образование и карьера". В ней участвуют представители ведущих вузов столицы, передает "ТВ Центр".

Они знакомят школьников со своими учебными программами, рассказывают о вступительных испытаниях и правилах приёма документов. Также работает секция "обучение за рубежом". Тем, кто ещё не определился с выбором будущей профессии, помогут психологи-консультанты.

Есть что посмотреть и студентам - для них организована ярмарка вакансий, различные экспозиции и мастер-классы, на которых специалисты обучают правильно составлять резюме и рассказывают, как успешно пройти собеседование.