Собянин: промышленность Москвы наращивает производственные инвестиции

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Объём инвестиций в экономику и промышленность Москвы в прошлом году стал рекордным для страны и превысил 1 триллион 700 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Утром он посетил технопарк "Связь инжиниринг" на юге города.

1 триллион 700 миллиард рублей - объем инвестиций в экономику мегаполиса за 2016 год. И это исторический максимум. Причем на каждый бюджетный рубль удалось привлечь два со стороны частного бизнеса. Приносит плоды и запущенная несколько лет назад городская программа развития технопарков, передает "ТВ Центр".

"В Москве создано 28 уже технопарков, в которых трудятся около 40 тысяч человек. Это высокотехнологичные места, инновационные предприятия, предприятия, которые создают будущую экономику Москвы и страны. Один из примеров - это технопарк, который недавно получил свой статус в Бирюлево-Восточном", - сказал Собянин.

Технопарк - особая, и главное, взаимовыгодная форма сотрудничества государства и частного бизнеса. Ощутимые налоговые льготы, которые предоставляет город входящим в программу предпринимателям, позволяют не только сократить издержки действующего производства, но и вкладывать средства в развитие новых инновационных проектов. Беспроводная оптическая связь Li-Fi — высокотехнологичная разработка родом из Восточного Бирюлева — может получить применение в городской инфраструктуре уже в ближайшее время.

Радиоэлектронная аппаратура - основная специализация технопарка "Связь инжиниринг". Помимо проектных разработок тут есть и действующее производство: силовой электрики для подвижного состава железных дорог, уличных светодиодных фонарей, информационных киосков и другой высокотехнологичной продукции. При этом город программу государственно-частного партнерства продолжает развивать и предлагает все новые формы льгот.

"Мы изначально в проектах достройки землепользования заложим норматив 15 тысяч квадратных метров для производственных предприятий производственных зон. Чтобы они уже не обивали пороги и не выпрашивали разрешение на эти объемы, а могли уже планировать и реализовать свои проекты", - сказал мэр.

Технопарк в Восточном Бирюлеве - проект, который удалось реализовать достаточно быстро. С момента подписания соглашения с правительством Москвы до открытия прошло всего полгода. Участие в этой программе для компаний-резидентов позволит уже в ближайшее время не только значительно нарастить мощность промпроизводства, но и увеличить почти в 2 раза количество рабочих мест.

Андрей Сидоренко, Андрей Талалай, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".