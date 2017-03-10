МЦК за полгода воспользовались 44 миллиона пассажиров

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За полгода существования Московского центрального кольца им воспользовались почти 44 миллиона пассажиров. Наибольшей популярностью пользуются станции "Площадь Гагарина", "Владыкино" и "Ботанический сад".

Прошло ровно полгода как в столице было запущено Московское центральное кольцо. МЦК уже полюбилось москвичам и гостям столицы. Кто-то использует кольцо, чтобы сократить дорогу на работу, кто-то просто хочет прокатится на "Ласточке", передает "ТВ Центр".

Всего с 10 сентября МЦК воспользовались почти 44 миллиона человек. Наибольшей популярностью пользуются станции "Площадь Гагарина", "Владыкино" и "Ботанический сад". За полгода была установлена дополнительная навигация, оплачивать проезд можно даже с помощью банковской карты, а в часы пик теперь не нужно стоять в очереди у турникетов.

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