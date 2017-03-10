Шереметьевская таможня передала "Ленинке" контрабандные книги

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Шереметьевская таможня передала сборник стихов и баллад XIX века Редьярда Киплинга государственной библиотеке имени Ленина и другие книги. Они были изъяты два года назад.

Шесть книг, имеющих культурную и историческую ценность, были переданы Шереметьевской таможней Библиотеке имени Ленина. Книги были изъяты два года назад у россиянки, прилетевшей из Нью-Йорка. Она прошла через зелёный коридор, а во время досмотра объяснила, что везла издания для личного пользования и позже отказалась от них. Сотрудники таможенной службы оформили передачу книг в государственный фонд, передает "ТВ Центр".

Поскольку этим книгам всем больше ста лет, они все подпадают под действие закона о ввозе и вывозе культурных ценностей. И эти книги, безусловно, должны были быть задекларированы, определённым образом оформлены. В данном случае так получилось, что гражданка не следовала правилам, в результате чего Российская Государственная библиотека стала богаче, поскольку книжки — уникальные", - говорит и.о. генерального директора ФГБУ РГБ Владимир Гнездилов.

Среди раритетов - "Сборник стихов и баллад" Редьярда Киплинга, изданный в 1897 году, а также медицинский словарь 1865 года. Его автор Робли Данглисон — личный врач президента США Томаса Джефферсона и основоположник американской физиологии.