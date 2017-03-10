На Садовом кольце началась обрезка деревьев

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Обрезка деревьев, высаженных осенью, началась на Садовом кольце. Уже скоро они порадуют москвичей зеленой листвой.

На Садовом кольце приступили к обрезке деревьев, которые были высажены осенью. Об этом сообщает "ТВ Центр". Специалисты называют этот процесс кронированием. Правильная и своевременная обрезка ветвей позволяет не только придать кроне красивую форму, но и помочь дереву хорошо прижиться. Столичным коммунальщикам сейчас помогают коллеги из Германии - сотрудники питомников, откуда ранее были привезены саженцы. Очень скоро деревья на Садовом кольце порадуют москвичей зелёной листвой.