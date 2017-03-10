В больнице имени Вересаева спасли ногу пострадавшему на железной дороге мужчине

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Врачи московской больницы имени Вересаева творят настоящие чудеса — им удалось сохранить ногу пациенту, который получил тяжелейшие травмы на железной дороге. Столичным хирургам пришлось собирать кость буквально по частям. Разумеется, помогло и современное оборудование, которое теперь есть в клинике.

Еще недавно Николай Шмойлов целыми днями пропадал с друзьями на улице, теперь же ведет лежачий образ жизни. Называет себя ленивцем. Зато появилось больше времени на любимую фантастику. Правда, его история сама больше похожа на фантастический фильм со счастливым концом, отмечает "ТВ Центр". В День всех влюбленных поехал с друзьями гулять в парк и поздно вечером возвращался на электричке. Чтобы было не скучно, музыка в наушниках играла на полную громкость. Вот и не услышал предупреждения о закрытии дверей.

"Я выходил из поезда. Как обычно, не очень торопился при этом. Меня защемило пятку дверью и поезд почему-то тронулся мгновенно после этого. Вот так вот я и застрял. Поезд продолжал ехать. Пока я не начал истошно орать и вопить, поезд продолжал ехать. Только, наверное, секунд через 40 он начал тормозить", - вспоминает Николай.

Электричка протащила его по всей платформе. В больницу он попал в состоянии травматического шока. Все это время молодой человек находился в сознании и ощущал пострадавшую ногу.

Собирали буквально по кусочкам. После происшествия у Николая на поврежденной ноге нет кожи и мягких тканей. Плюс серьезные переломы костей. Уже выполнено около десяти хирургических вмешательств. Приходилось использовать специальные аппараты, которые создавали вакуум в области ран, для того, чтобы предотвратить развитие инфекции. Впереди реконструктивно-пластические операции. На ногу пациента поместят стабилизирующиеся устройства, представляющие собой аналоги аппарата Елизарова. Потом операции по пересадке кожи на поврежденные участки тела. Самое главное - остался жив и сохранил ногу. Родился в рубашке, признаются врачи.

"Подобные операции - это не что-то новое в медицине. Особенностью данного случая является то, что пациент остался жив, получив подобные травмы. Потому что, к сожалению травмы, на железнодорожном транспорте заканчиваются летальным исходом", - говорит врач-травматолог Дмитрий Хряпин.

Процесс восстановления довольно непредсказуемый - травмы глубокие. Главное, что прогноз врачей весьма оптимистичный - ходить он сможет. Но хирурги советуют делать это без музыкального сопровождения в наушниках.

Александра Сергомасова, Илья Ушаков, Дмитрий Власов. "ТВ Центр".