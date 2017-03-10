Захарова обвинила Канаду в подыгрывании Киеву в силовом решении конфликта

Теги: Политика мид канада россия украина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Канада подыгрывает сторонникам силового решения конфликта в Донбассе. Так она прокомментировала решение североамериканской страны о продлении военной миссии на Украине.

Канада подыгрывает киевским сторонникам силового решения конфликта в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вместо того, чтобы оказывать давление на Киев с целью заставить его полностью выполнить обязательства по Минским соглашениям, Оттава откровенно подыгрывает сторонникам силового решения ситуации в Донбассе, потворствует продолжению кровопролития", - передает ее слова ТАСС.

Таким образом Захарова прокомментировала решение Канады продлить военную миссию на Украине. По ее словам, в России к этому решению отнеслись с озабоченностью.

Читайте также:

Мария Захарова возглавила рейтинг женщин во власти

Захарова призналась в запугивании посла США телеканалом CNN