Захарова обвинила Канаду в подыгрывании Киеву в силовом решении конфликта
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Канада подыгрывает сторонникам силового решения конфликта в Донбассе. Так она прокомментировала решение североамериканской страны о продлении военной миссии на Украине.
Канада подыгрывает киевским сторонникам силового решения конфликта в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вместо того, чтобы оказывать давление на Киев с целью заставить его полностью выполнить обязательства по Минским соглашениям, Оттава откровенно подыгрывает сторонникам силового решения ситуации в Донбассе, потворствует продолжению кровопролития", - передает ее слова ТАСС.
Таким образом Захарова прокомментировала решение Канады продлить военную миссию на Украине. По ее словам, в России к этому решению отнеслись с озабоченностью.
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