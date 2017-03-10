Россия учтет в отношениях с ФРГ отказ на въезд депутатам Госдумы

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Подход германский властей, отказавших двум депутатам Госдумы во въезде в страну, контрпродуктивен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва учтет этот инцидент в двусторонних отношениях с Берлином.

Россия учтет отказ во въезде депутатам Госдумы в двусторонних отношениях с Германией. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает "Интерфакс".

По ее словам, такой подход германских властей контрпродуктивен и противоречит здравому смыслу. "Будем учитывать его в двусторонних отношениях с Германией", - подчеркнула она.

В четверг стало известно, что германские власти отказали во въезде в Бонн вице-спикеру Госдумы Игорю Лебедеву, а также главе думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву. Депутаты рассчитывали принять участие во встрече с руководством Международного Паралимпийского Комитета (МПК) по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

"В качестве мотива своего решения германская сторона назвала отсутствие оснований для временного исключения из санкционных списков упомянутых российских депутатов. Мы полагаем, что данные объяснения неубедительны", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что Берлин уже не в первый раз отказывает во въезде российским представителям, которые направляются в ФРГ для участия в мероприятиях "по линии международных организаций или многосторонних форумов".

В Германию депутаты отправились по приглашению МПК. Кроме Лебедева и Дегтярева, в ее состав входили первый зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, зампред комитета Валерий Газзаев, а также вице-президент ПКР, депутат нижней палаты Олег Смолин. Встреча с руководством МПК должна состояться 10 марта.