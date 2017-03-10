В Коми не нашли связь между нечищенными дорогами и смертью пациента

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В Коми врачи больше километра тащили на носилках больного от деревни Ыбпом до кареты скорой помощи. Через несколько дней пациент скончался в больнице. Следователи отказались возбуждать уголовные дела, так как не нашли связь между нечищеными дорогами и смертью пациента.

В Коми следователи отказали в возбуждении уголовных дел в отношении администрации Сысольского района из-за нечищеных дорог в деревне Ыбпом, где врачи более километра нести больного пенсионера на надувных носилках до машины скорой помощи. В конечном итоге мужчину доставили в районную больницу, но через несколько дней он скончался.

"В региональном СКР отметили, что в деревне Ыбпом, где проживает несколько человек, официальные дороги отсутствуют. Но администрация села Куратово, в состав которого входит деревня, обязана очищать ее улицы от снега в целях благоустройства. Этого чиновники не сделали, но, тем не менее, причинно-следственной связи между их бездействием и смертью местного жителя в больнице пока не усматривается", - сообщает "Интерфакс".

В следственном комитете отметили, что в действиях врачей халатность не была допущена. В настоящее время проводится экспертиза, результаты которой позволят окончательно решить вопрос об отказе либо возбуждении уголовного дела.