Книга с пустыми страницами о демократах стала бестселлером в США

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Хитом продаж интернет-магазина Amazon стала книга "Причины голосовать за демократов", содержащая 266 пустых страниц. Автор "произведения" – американский журналист Майкл Ноулз.

Книга Майкла Ноулза "Причины голосовать за демократов", состоящая из пустых страниц, стала хитом продаж на Amazon. Об этом сообщает "МИР 24" со ссылкой на CNN.

Книга была издана на личные средства автора. По словам Ноулза, она является "наиболее тщательной и последовательно выстроенной апологией Демократической партии из когда-либо появлявшихся".

Помимо пустых страниц, в книге есть оглавление и библиографический список.