Число курильщиков в России сократилось на 10 млн человек

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С 2009 года в нашей стране сократилось число курильщиков на 10 миллионов человек. Такие данные привел первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья. По его словам, такое снижение произошло благодаря ограничительным мерам на табачную продукцию.

За последние восемь лет потребление табака в России снизилось на 6 процентов, а количество курильщиков уменьшилось на 10 миллионов человек. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на первого заместителя председателя думского комитета по охране здоровья Николая Герасименко.

По его словам, снижение спроса на табачную продукцию происходит благодаря ограничительным мерам. Герасименко подчеркнул, что курение наносит большой вред экономике России и в 2009 году ущерб от него составлял 8,7 процента ВВП.

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