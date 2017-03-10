Российским паралимпийцам запрещено выступать под нейтральным флагом

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Российские паралимпийцы не могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом пока Паралимпийский комитет России не будет восстановлен в Международном паралимпийском комитете. При этом в МПК, отметили, что двери для участия россиян в Паралимпиаде-2018 не закрыты, все зависит от ПКР.

Российские паралимпийцы не смогут участвовать в соревнованиях пока Паралимпийский комитет России не восстановит членство в Международном комитете. Об этом сообщили в пресс-службе МПК по итогам встречи с депутатами Госдумы Вячеславом Фетисовым, Валерием Газзаевым и Олегом Смолиным в Бонне.

"Мы напомнили, что, согласно правилам МПК, отдельные спортсмены не могут участвовать в соревнованиях, пока членство их национального паралимпийского комитета приостановлено", - говорится в сообщении.

В МПК при этом отметили, что в случае, если ПКР выполнит все условия восстановления до Паралимпиады в Пхенчхане в 2018 году, то Совет управляющих международного комитета немедленно отменит приостановку членства российской организации. Таким образом, Россия сможет ввести спортсменов в квалификационные соревнования или, в качестве альтернативы, подать заявку на возвращенные слоты от национальных комитетов для участия в Играх.

"Дверь для участия России в играх в Пхенчхане в 2018 году, безусловно, не закрыта. Мяч на стороне ПКР. Они знают что им нужно делать, и в какие сроки они смогут этого достичь. Одно можно сказать наверняка – ПКР может рассчитывать на постоянную и полную поддержку рабочей группы МПК на протяжении всего процесса", - заключили в пресс-службе Международного паралимпийского комитета.

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