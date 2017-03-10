Мужчина с женщиной украли седла у гулявшей с лошадьми москвички

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Мужчина с женщиной напали на гулявшую с лошадьми москвичку на северо-западе столицы. Злоумышленники сначала избили ее, а затем похитили два седла. Впоследствии нападавшие были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о грабеже.

На северо-западе столицы мужчина с женщиной сначала избили гулявшую с лошадьми москвичку, а затем похитили два седла. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в минувшую среду.

"На улице Героев Панфиловцев 26-летняя девушка прогуливалась с двумя своими лошадьми, когда на нее напали двое неизвестных. Злоумышленники избили потерпевшую и сняли с лошадей седла общей стоимостью 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего уроженца Саратовской области и 32-летнюю уроженку столицы. Они дали признательные показания по данному делу. В отношении злоумышленников полиция возбудила уголовное дело о грабеже.

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