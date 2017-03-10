Мужчина с женщиной украли седла у гулявшей с лошадьми москвички
Теги: полиция животные Происшествие москва кража
Мужчина с женщиной напали на гулявшую с лошадьми москвичку на северо-западе столицы. Злоумышленники сначала избили ее, а затем похитили два седла. Впоследствии нападавшие были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о грабеже.
На северо-западе столицы мужчина с женщиной сначала избили гулявшую с лошадьми москвичку, а затем похитили два седла. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в минувшую среду.
"На улице Героев Панфиловцев 26-летняя девушка прогуливалась с двумя своими лошадьми, когда на нее напали двое неизвестных. Злоумышленники избили потерпевшую и сняли с лошадей седла общей стоимостью 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего уроженца Саратовской области и 32-летнюю уроженку столицы. Они дали признательные показания по данному делу. В отношении злоумышленников полиция возбудила уголовное дело о грабеже.
Читайте также:
В Подольске женщину задержали за убийство семимесячного сына
Неизвестный сообщил о бомбе в прибывающем на Курский вокзал поезде
В Самаре возбуждено дело по факту смерти младенца в квартире родителей