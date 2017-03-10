СКР заинтересовался избиением блогера депутатом из Сергиева Посада

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В ГСУ СКР по Московской области сообщили о начале проверки информации о нападении депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад на блогера. Оно якобы было совершено после того, как мужчина попытался задать депутату вопрос о продаже земельных участков у Троице-Сергиевской лавры.

Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию СМИ о том, что депутат Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад избил блогера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным Агентства "Москва", блогера зовут Андрей Трофимов. Он якобы попытался задать депутату Владимиру Корошенко вопрос о продаже земельных участков у Троице-Сергиевской лавры. После этого депутат, по словам, Трофимова, попытался отобрать у него камеру, при этом, он повредил штатив и расцарапал пострадавшему лицо.

После этого блогер зафиксировал полученные травмы в медпункте и подал в полицию заявление. Сам Корошенко уверяет, что никакого конфликта не было. По его словам, блогер подошел к нему, когда он шел на свое рабочее место и начал тыкать ему в лицо штативом с камерой. В итоге депутат подал в отношении Трофимова встречное заявление.