Мошенники при задержании разбросали деньги на улице в Москве

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Подозреваемые в мошенничестве разбросали деньги на улице во время попытки их задержания. В ночь на пятницу они обналичили крупную сумму денег с разных карт и затем это заметили охранники банка, которые вызвали сотрудников Росгвардии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пятницу рано утром на Нахимовском проспекте в столице сорили деньгами. Настоящими пятитысячными купюрами, передает "ТВ Центр".

Как выяснилось позже, неизвестные из Удмуртии этой ночью обналичили в банкомате крупную сумму, причем, с разных карт. Это заметили охранники банка и вызвали сотрудников Росгвардии, которые попытались задержать злоумышленников, но те решили быстро избавиться от денег и разбросали их по улице.

В настоящее время полиция устанавливает, чьи это кредитки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.