Мужчина с мачете атаковал прохожих в Дюссельдорфе

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В германском Дюссельдорфе произошло еще одно нападение на прохожих. На этот раз неизвестный атаковал толпу с ножом-мачете. В результате пострадал один человек. Ранее на городском вокзале нападение на прохожих с топором совершил выходец из Косово. Из-за его действий пострадали девять человек.

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом-мачете атаковал 10 марта прохожих в германском городе Дюссельдорф.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Bild, в результате нападения тяжелые ранения получил один человек. Сейчас его жизнь вне опасности. О судьбе нападавшего не сообщается.

9 марта в этом городе произошел похожий случай. На железнодорожном вокзале Дюссельдорфа неизвестный с топором атаковал людей. В результате пострадали девять человек. Виновным в нападении оказался выходец непризнанной республики Косово. Он попытался скрыться от полиции и, спрыгнув с моста, сам получил травмы. Правоохранители отмечают, что подозреваемый, вероятно, имеет проблемы с психикой.