В Москве похитили детский Porsche Panamera

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В полицию обратился директор одной из московских организаций и сообщил, что из торгово-развлекательного центра похитили детский электромобиль Porsche Panamera.

Ранее судимый за хранение наркотиков москвич похитил детский электромобиль Porsche Panamera из торгово-развлекательного центра "Нора"

"В полицию обратился генеральный директор одной из столичных организаций, который сообщил, что в ТРЦ «Нора» на проспекте Андропова, д. 22 неизвестный похитил из павильона №G-2 детский электромобиль Porsche Panamera стоимостью 13,5 тысяч рублей", - сообщает агентство "Москва".

Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело по статье "кража" и избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде. Похищенный детский Porsche вернули владельцу.