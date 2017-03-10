Василий Березуцкий прекратил выступления за российскую сборную

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Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступления за российскую сборную по футболу. По словам спортсмена, это решение далось ему непросто, однако с учетом возраста и состояния здоровья он решил сосредоточиться на клубной карьере.

Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России по футболу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

"Учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА. Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей", - сказал Березуцкий.

Футболист напомнил, что Россию ждет два серьезных турнира – Кубок Конфедераций и Чемпионат мира. Он пожелал сборной успешно решить поставленные перед ней задачи и порадовать российских болельщиков.

"Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста. В течение четырнадцати лет он защищал цвета национальной сборной, проведя за нее более ста матчей. Василий - настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убежден, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России", - отметил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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