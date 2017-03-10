Полиция задержала подозреваемого в похищении ребенка в Москве

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Полицейские задержали микроавтобус с подозреваемым в похищении ребенка на севере столицы. Правоохранительные органы отменили план "Перехват" по городу. Ранее сообщалось, что злоумышленник на микроавтобусе Hyundai похитил ребенка на Песчаной улице.

В Красногорске правоохранительные органы задержали микроавтобус с подозреваемым в похищении ребенка на севере столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Микроавтобус с подозреваемым в похищении 11-летнего мальчика остановлен в Красногорске", - говорится в сообщении. Полицейские отменили план "Перехват" по городу.

Ранее сообщалось, что злоумышленник на микроавтобусе Hyundai похитил ребенка на Песчаной улице в столице.

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