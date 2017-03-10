Путин увидел возможность выйти на новый уровень отношений с Турцией

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Владимир Путин заявил, что Анкара и Москва обладают солидным потенциалом для развития добрососедских связей. Ранее российский президент отметил быстрое восстановление связей между Россией и Турцией. Путин отметил, что страны активно работают по разрешению острых кризисов в мире, прежде всего, в Сирии.

Владимир Путин в пятницу провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции прибыл в Россию для участия в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня двух стран. Российский президент отметил, что межгосударственные связи между Москвой и Анкарой восстанавливаются достаточно быстрыми темпами, передает "ТВ Центр".

По его словам, обе стороны сейчас активно работают над тем, чтобы российско-турецкое сотрудничество вышло на достойный уровень. Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Турция совместно работают по разрешению наиболее острых кризисов в мире и, прежде всего, в Сирии.

"Мне очень приятно отметить, что, видимо, никто этого не ожидал, что на уровне военных ведомств, специальных служб устанавливается доверительный, очень эффективный контакт. Восстанавливаются и торгово-экономические связи. Знаю, что вчера председатель правительства России господин Медведев проинформировал своего турецкого коллегу о дополнительных мерах и шагах, направленных на восстановление наших отношений в сфере экономики в полноформатном режиме. Продолжается инвестиционное сотрудничество, подготовка к реализации крупных проектов", - заявил Путин.

И в пятницу Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Открывая его, Владимир Путин отметил, что у России и Турции есть солидный потенциал для развития добрососедских связей и выхода на новый уровень взаимодействия. Российский президент подчеркнул, что между Москвой и Анкарой возобновился интенсивный политический диалог, работа совместной группы стратегического планирования и смешанной межправительственной комиссии.