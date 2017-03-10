В Германии обеспокоены сближением Турции и России

Теги: Политика германия турция

Очевидное сближение Турции и России вызывает опасения в Берлине. Там даже призывают не допустить "дальнейшего разворота Турции на восток". Но при этом делают, похоже, всё, чтобы испортить собственные отношения с Анкарой. Например, власти Германии отменили уже четыре выступления турецких министров, посвященных предстоящему референдуму о внесении изменений в конституцию Турции.

Немецкие власти сделали все, чтобы турецкие министры не смогли встретиться с избирателями, проживающими на территории Германии, а их полтора миллиона - крупнейшая турецкая диаспора в мире. Референдум о переходе к президентской форме правления, то есть де факто усилении власти Эрдогана, назначен на 16 апреля. Но немцы то не могут обеспечить нормальную работу системы противопожарной безопасности, то парковочных мест у помещений вдруг недостаточно, передает "ТВ Центр".

"Они действительно отменяют встречи под формальными предлогами, беспокоятся за безопасность политиков, которые приезжают агитировать, безопасность собственного населения, граждан, которые имеют турецкий паспорт и немецкий. Например, председатель комитета по охране конституции, он предупредил, что вот эти выступления приводят к тому, что турецкие противоречия переносятся на немецкую землю", - отметила заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

Речь о столкновениях между курдами и турецкими националистами, которые в Европе никому не нужны. Соседи Германии даже юлить не стали: "Наша страна не место для предвыборных кампаний других государств" в один голос заявили и власти Австрии и Нидерландов.

"Мы не хотим портить отношения ни с одной страной, включая Германию. Но на недружелюбное отношение мы ответим соответственно. Европейские власти стали рабами расистских партий. Такое развитие событий вызывает беспокойство", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

И вот уже посол Германии в Анкаре вызван для серьезного разговора, а министр юстиции отменил запланированную встречу с немецким коллегой. Берлин в ответ молчать не стал. Деспотом из Босфора назвал Эрдогана Андреас Шойер - генсек входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза, а его коллега Юлия Клёкнер отметила, что Эрдоган "реагирует как ребенок, не знающий, куда идти". СМИ тоже запестрили громкими заголовками. Анкара якобы усиливает шпионскую деятельность в Германии. И чем дальше критики от власти, тем решительнее предлагают действовать, вплоть до излюбленного - введения антитурецких санкций. Ангела Меркель, впрочем, не столь категорична.

"С немногими государствами Германия имеет такие сложные, но и разнообразные связи, как с Турцией: миллионы людей связывают наши страны, тесные экономические отношения, партнерство по НАТО и общая борьба с исламистским терроризмом. Тем печальнее и депрессивнее воспринимаются высказывания членов турецкого правительства, президента Турции, которые ставят ФРГ в один ряд с национал-социализмом. Это настолько неуместно, что это нельзя всерьез комментировать", - заявила федеральный канцлер Германии.

Уж кто-кто, а Фрау канцлерин к выпадам импульсивного Эрдогана привыкла. Страны уже давно обмениваются взаимными упреками. Бундестаг официально признал геноцид армян в Османской империи. Анкара в ответ запретила немецким политикам посещать авиабазу НАТО Инжерлик. Масла в огонь добавили и немецкие сатирики, которые ни во что не ставят лидера Турции.

А ведь как хорошо все начиналось. Задыхающиеся от беженцев Европе Турция протянула руку помощи, не безвозмездно, конечно, за 6 миллиардов долларов, Эрдоган согласился принять у себя сирийцев, иракцев – всех тех, кто незаконно по морю сумел добраться до греческих берегов. Соглашение подписали год назад. Однако затем между странами точно чёрная кошка пробежала. Европа с перечислением денег не торопилась, а Эрдоган заявил, что без отмены визового режима для турецких граждан мигрантов принимать не будет.

"Что касается скрытых мотивов, то по большому счету, скрытых мотивов здесь нет. Они все явно читаются как с чистого листа. Эрдоган добивается, во-первых, погашения той задолженности по суммам, которые ЕС должен выделять на содержание мигрантов от Германии. При этом Эрдоган ведет диалог с Германией в форме такого мягкого шантажа", - рассуждает политолог Андрей Манойло.

Например, требует выдать пособников Фетхулаха Гюллена. Именно его Анкара считает главным зачинщиком несостоявшегося переворота, но немцы уверены - речь о грубом нарушении прав человека, Эрдоган просто перекрывает соперникам кислород. И турецкий референдум - еще один шаг в этом направлении. "Недемократичным" и "нелегитимным" называют его представители правящей партии ХДС, а министр юстиции Германии делает прогнозы: референдум приведет к демонтажу правового государства. Но больше всего Эрдогана возмущает не вмешательство во внутренние дела его страны, а то, что немцы в очередной раз лицемерят. Напрямую не говоря "нет". Так и с безвизом было, и с членством в ЕС.

"Очень выгодно держать Турцию в подобном, подвешенном, положении. Потому что это позволяет манипулировать турецким руководством. Это как морковка, которую перед Турцией вывесили несколько десятилетий назад и к которой она тянется, но никак дотянуться не может. Поскольку Турция в нынешней ситуации играет и в европейских и в ближневосточных делах довольно важную роль, у Меркель есть огромное желание сохранить рычаги влияния на Турцию", - рассказал Андрей Манойло.

А ведь они с каждым днем все слабее. Глубинные разногласия, как сказала сама Ангела Меркель. Тем не менее, обе страны понимают - диалог необходим. Несмотря на то, что встреча министра иностранных дел Турции с избирателями не состоялась. Мевлют Чавушоглу не вернулся в Анкару, а поспешил на разговор к своему немецкому коллеге. А это уже дорогого стоит.

"Обе страны не заинтересованы в ухудшении отношений. Естественно, что Меркель и Габриель будут искать определенный баланс, потому, что ЕС необходимо, чтобы Турция соблюдала соглашение по мигрантам. Более того, Турция является членом НАТО, она является союзником Германии. Поэтому Меркель, с одной стороны, будет пытаться наладить диалог с Турцией - вывести его в конструктивное русло. С другой стороны, она и дальше будет высказываться критически", - считает Екатерина Тимошенкова.

Что, впрочем, в преддверии выборов может больно ударить и по самой канцлерин. Полтора миллиона турок – это ведь и немецкие избиратели. Паспорта у них двойные. А Эрдоган пользуется в Германии у турецкой диаспоры куда большим авторитетом, чем Меркель. Прошлым летом немецкие турки провели впечатляющую демонстрацию своей силы — массовую манифестацию в Кельне под национальными флагами.

Демонстрация удалась - вопросы к Меркель появились не только у ультраправых, но и у самых что ни на есть умеренных. Повторной демонстрации не хочет ни одна из участвующих в парламентских выборах партий. С другой стороны, в резком ухудшении отношений не заинтересован и сам Эрдоган. Да, ему нравится дразнить Европу, обиженный поведением ЕС турецкий президент с готовностью показывает Западу, что прекрасно находит язык с Востоком. Да и принимают получившего хороший урок Эрдогана в Москве сейчас куда лучше, чем в Берлине. Но с другой стороны - беженцы, членство в НАТО и страстная мечта о безвизе. Вот и танцуют сейчас Германия и Турция друг вокруг друга. Вопрос, у кого раньше сдадут нервы.

Матвей Шестаков, Михаил Фёдоров, Елена Мекертычева, "В центре событий", "ТВ Центр".