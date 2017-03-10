Число жертв крушения вертолета в Стамбуле достигло семи

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Число погибших в результате катастрофы вертолета в Стамбуле увеличилось до семи человек. Ранее сообщалось о пяти жертвах, из которых четверо - россияне. Инцидент произошел в пятницу днем в пригороде турецкого города.

В результате крушения вертолета в Стамбуле погибли все семь человек, находившиеся на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Milliyet. Ранее сообщалось о пяти погибших в результате катастрофы, в числе которых четверо россиян.

Инцидент произошел в пятницу днем в пригороде Стамбула. Вертолет упал сразу через несколько минут после взлета. По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение с неработающей телевизионной мачтой.