Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину

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Трубопроводные поставки дизельного топлива из России на Украину приостановлены. Источники в отрасли объясняют это отсутствием необходимых документов.

Трубопроводные поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены из-за того, что у экспортеров нет документов, которые выдает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в отрасли.

В Министерстве энергетики рассказали, что у нашей страны нет межправительственных соглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину. "Поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности, соответственно говорить о прекращении поставок Российской Федерацией не корректно", - указали в ведомстве.

Отмечается, что поставки были приостановлены 8 февраля 2017 года "в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов".