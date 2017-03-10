Эрдоган: Россия и Турция преодолели все проблемы после инцидента с Су-24

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что Москва и Анкара сумели преодолеть все проблемы и предотвратить провокационные действия в связи с инцидентом с российским Су-24 в Сирии. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Урегулирование в Сирии и процесс дальнейшей нормализации двусторонних отношений - таковы главные темы встречи в Москве Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Последнее заседание совета сотрудничества высшего уровня России и Турции состоялось три года назад. И вот так называемый расширенный формат возобновляется. Но сначала – переговоры в узком составе. По данным "ТВ Центра", обсуждались военное сотрудничество, ситуация в Сирии и ход расследования убийства посла Андрея Карлова

"Очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются, и достаточно быстрыми темпами. Мы активно работаем по разрешению наиболее острых кризисов в мире, прежде всего, конечно, в Сирии. Мне очень приятно отметить, что, видимо, никто этого не ожидал, что на уровне военных ведомств, специальных служб устанавливается доверительный, очень эффективный контакт. Восстанавливаются и торгово-экономические связи. Знаю, что вчера председатель правительства России Медведев проинформировал своего турецкого коллегу о дополнительных мерах и шагах, направленных на восстановление наших отношений в сфере экономики в полноформатном режиме", - отметил Путин.

Неудивительно, что на переговорах в расширенном формате в зале кабинеты министров двух стран практически в полном составе. Обсуждаются и торгово-экономическое сотрудничество. В частности, Россия частично сняла эмбарго на турецкие лук, цветную капусту, брокколи, соль и гвоздики, и реализация совместных мегапроектов

"Я хочу поблагодарить дорогого друга. Сотрудничество России и Турции имеет также большое значение в энергетической области. И в плане природного газа, и других элементов этот процесс всё больше и больше развивается. По проектам "Турецкий поток" и атомной электростанции "Аккую" сотрудничество возвращается в прежнее русло. Что касается строительства АЭС "Аккую", то имеет жизненно важное значение для нас реализация этого проекта, и мы постоянно следим за развитием и реализацией этих проектов", - сказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий президент призвал ускорить работу над вводом безвизового режима с Россией, а заодно увеличить число авиарейсов между Россией и Турцией. Россия со своей стороны не только поддерживает эту идею, но и выступает со встречной - создать в Турции инфраструктуру для обслуживания российских платежных карт "Мир" - это будет способствовать активизации двусторонних экономических связей.