Ветеран АТО ударил генерала из-за георгиевских ленточек

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Громким скандалом завершилось заседание Государственной службы по делам ветеранов Украины. Один из участников встречи - воевавший в Донбассе активист Майдана Дмитрий Резниченко - повздорил с присутствующими и напал на бывшего начальника главного управления разведки Украины Виктора Палия. Причиной стало наличие георгиевских лент во время празднований 9 мая в Киеве.

Помимо прочего, Дмитрий Резниченко был участником Майдана. Служил в добровольческом батальоне "Донбасс". Сейчас гражданский активист и просто украинский националист. Кто его привел в дом офицеров на заседание общественного совета министерства обороны Украины, неизвестно. Но выступить дали. И слушали его внимательно, передает "ТВ Центр".

"В прошлом году, на девятое мая в Киеве был проведен путинский флешмоб, который стартовал в Москве и назывался "Бессмертный полк". И там с колорадскими ленточками шли люди. Я очень удивился, когда узнал, что организовала этот путинский флешмоб гражданская организация "Союз ветеранов АТО" Петра Цыбенко", - заявил Резниченко.

Петр Цыбенко, народный депутат Верховной рады шести созывов, удар парировал. Что логично, назвал все обвинения выдумкой : "Это был порыв души людей. Я никому не цеплял и я никому не срывал".

А вот Дмитрий Резниченко срывал. Он сам в этом признался. Да и видеокамер девятого мая не стеснялся. Кто-то назвал бы это плохим воспитанием, раз молодой человек позволяет себе грубо обращаться с пожилыми людьми, женщинами и детьми. В случае Резниченко здесь, видимо, несколько иное.

Дмитрий Резниченко при помощи ножа отобрал георгиевскую ленточку у женщины с гипсом на руке. Седовласый мужчина её пытался защитить. Девятого мая носителей лент и били. Неважно кого. Досталось тогда даже десятилетней Насте. Стариков еще обливали зеленкой. Ленты топтали и жги.

"Мы можем вспомнить, как кидали людей в мусорные баки, например. Как нынешние депутаты ворвались в кабинет директора национального телеканала и, избивая его, заставили написать заявление об увольнении. Все это нынешняя Украина. Поэтому ничего удивительного в выходке Резниченко нет", - отметил член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

На общественном совете Минобороны, где кругом военные, за ленту тоже заступились. Все-таки символ воинской славы. И уж потом параноидальная ассоциация с российской псевдо-агрессией.

Лбом в нос получил человек даже не успевший принять участия в дискуссии. Воин так называемой АТО напал на генерал-полковника, пусть и в отставке, бывшего начальника главного управления разведки Украины Виктора Палия. Идеи Майдана живы и никуда не делись. Нет ни уважения, ни желания вести конструктивный диалог. Разговор с позиции силы. Нет, в дом офицеров, конечно, вызвали полицию. Но вряд ли разбирательство нападения, которое непременно последовало бы в цивилизованной стране, в Европе, на Украине будет проведено. Для активистов и их сторонников – это, скорее, повод для гордости.

Дмитрий Гусев, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".