Челябинский зоозащитник спас медвежонка от браконьеров

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Челябинский зоозащитник чудом спас бурого медвежонка от браконьеров. Они убили мать маленького хищника, а двухмесячного зверя систематически избивали и редко кормили его. Александр Пермяков забрал косолапого к себе, за три месяца вместе с местными ветеринарами вылечили медведя. А после новый хозяин научил своего питомца управлять автомобилем и играть в футбол.

Сегодня он на месте штурмана, но и сам за руль может сесть. С первой на вторую, со второй на третью - так и не скажешь, что косолапый - в передачах Степан не путается. Он вообще уверенный пользователь механики, передает "ТВ Центр".

Стёпа – несовершеннолетний. Так что рулит пока, сидя на коленках у инструктора. К транспорту у начинающего водителя, говорят, особая тяга: баранку крутит и жмет на педали с большим удовольствием, чем люди.

Мячи, машинки, самолетики - Стёпа, как любой мальчик, любит познавать мир. К тому же, смышленый исследователь очень подвижный. Врачи успокаивают: несмотря на гиперактивность, этот ребенок сейчас абсолютно здоров. "Стрессовая ситуация, которая была с ним в самом начале, она тоже уже сводится к нулю. Уходит на нет. Так что состояние медведя на данный момент уже никаких опасений не вызывает и всё нормализуется, всё хорошо", - рассказал ветеринар Игорь Зотов.

А ведь каких-то три месяца назад ветеринары очень сомневались и озабоченно качали головой. Степан попал в клинику в тяжелейшем шоке. Людям медвежонок не доверял. Первое время лежал под капельницей - у пациента диагностировали истощение. Затем постоянные уколы - успел заразиться чахоткой. К тому же, покоя не давали многочисленные раны: кто-то перебил маленькому косолапому все рёбра.

Александр Пермяков встретил Степу случайно. Изможденного медвежонка ему предложили местные бомжи. Предположительно, они убили и съели медведицу. А детеныша решили посадить во двор, на привязь. Когда Александр увидел медвежонка, тот уже умирал от голода.

Бережный уход быстро поставил пациента на лапы. Степан от молока перешел к прикорму. Чтобы помочь животному, жители Челябинска стали приносить продукты. Степану больше всего понравились детские каши и бананы.

В цирк талантливого питомца хозяин хочет отправить учиться. Цирковая школа, уверен Александр, приучит Степана к дисциплине. Потому что дома, в Челябинске, он уже звезда. Горожане прощают смышленому косолапому многие шалости, чем оказывают ему медвежью услугу.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".