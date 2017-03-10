Россия и Турция подписали 8 документов о сотрудничестве

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В Москве в пятницу завершилось заседание российско-турецкого Совета сотрудничества на высшем уровне. Значение этого события сложно переоценить. По итогам мероприятия был подписан целый пакет документов, затрагивающих самые разные сферы сотрудничества двух государств. Это и экономика, региональная и международная безопасность, а также туризм.

В пресс-центре – десятки российских и турецких журналистов. Отсюда еще до начала саммита уже выходят в прямой эфир, отсюда же по миру разлетаются информационные сообщения. В большом Кремлевском дворце без преувеличения историческая встреча, передает "ТВ Центр". Последнее заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции состоялось целых три года назад. И вот так называемый расширенный формат возобновляется. Но сначала – переговоры в узком составе.

В Кремль Реджеп Эрдоган приезжает в районе двух часов дня. Владимир Путин принимает коллегу в Зеленой гостиной. Протокольная съемка. Фотографы ни на секунду не отпускают кнопки спуска затворов.

Лидеры сначала крепко жмут руки друг другу. Затем приветствуют других участников беседы. Турецкий лидер каждого осторожно, едва слышно, спрашивает по-английски: "как дела?".

"Мы очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются, и достаточно быстрыми темпами. Мы активно работаем по разрешению наиболее острых кризисов в мире, прежде всего, конечно, в Сирии. Мне очень приятно отметить, что, видимо, никто этого не ожидал, что на уровне военных ведомств, специальных служб устанавливается доверительный, очень эффективный контакт", - отметил Путин.

Восстанавливаются и торгово-экономические связи, подчеркивает Владимир Путин. Только накануне российское правительство сообщило очередную радостную для Турции весть – о частичной отмене запрета на поставки продуктов. Того самого, который за период кризиса в двусторонних отношениях стоил казне Анкары более полумиллиарда долларов. В списке разрешенного теперь, кроме прочего, лук, цветная капуста, брокколи, соль и гвоздики.

"Я хочу поблагодарить дорогого друга. Сотрудничество России и Турции имеет также большое значение в энергетической области", - заявил Эрдоган.

Расширенный формат переговоров. За длинным овальным столом – внушительные делегации. Кабинеты министров двух стран почти в полном составе. Плюс, представители крупного бизнеса. За долгий перерыв накопилось много самых разных вопросов, требующих обсуждения. И не только обсуждения. На повестке – конкретные, практические договоренности.

По итогам саммита члены делегаций подписывают сразу восемь документов. Они регламентируют сотрудничество, среди прочего, в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Важнейшее достижение - создание российско-турецкого инвестиционного фонда объемом до миллиарда долларов. Деньги пойдут на запуск новых и реализацию уже задуманных ранее совместных проектов. Таких, как, например, газопровод "Турецкий поток".

"Безусловно, приоритетное место в нашем сотрудничестве занимает энергетика. Россия надежно снабжает Турцию энергоресурсами. Многие годы стабильно функционирует газопровод "Голубой поток". В нынешнем году "Газпром" планирует приступить к еще одному крупному энергетическому маршруту – "Турецкому потоку". По дну Черного моря предполагается проложить две нитки. По первой топливо пойдет в Турцию. По второй, при наличии заинтересованности европейских партнеров, газ сможет поступать через территорию Турции в Европу", - отметил Путин.

Еще одна амбициозная стройка, продолжает Владимир Путин, развернется на южном побережье Турции. "Росатом" приступает к возведению атомной электростанции "Аккую". Много совместных проектов в гидроэнергетике и машиностроении. Кроме того, у турецких авиакомпаний есть интерес к российским перспективным пассажирским лайнерам. Впрочем, экономические отношения Москвы и Анкары беспокоят не только большой бизнес. Вопрос о простых людях от турецкого журналиста Владимиру Путину - когда будет снят запрет на работу турок в России? Президент отвечает: скоро, остались лишь технические нюансы. Со временем возобновится в полной мере и туристический поток.

"Я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда еще не работал здесь в Москве. И у меня от нее самые добрые чувства и воспоминания остались. Мы видим и знаем, что Турция сталкивается с террористическими атаками, турецкий народ страдает. Мы разделяем и чувство горечи по поводу утрат и самым решительным осуждаем террористические атаки. В то же время мы видим, что турецкие власти делают все от них зависящее для безопасности туристов, в том числе и российских туристов. Мы надеемся, что это будет так и дальше и будут обеспечены все условия для безопасности граждан Российской Федерации", - подчеркнул Путин.

В свою очередь Реджеп Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Подчеркнул: эта трагедия - страшное доказательство тому, что с терроризмом нужно бороться с полной отдачей и сообща. В центре внимания, конечно, Сирия. Многое уже сделано: удалось прекратить огонь и запустить мирный процесс. Но ситуация остается сложной. Необходимо во что бы то ни стало сохранить территориальную целостность Исламской республики - это признает уже не только российский президент, но и Реджеп Эрдоган.

"Разделение этих территорий мы не можем допустить. Наше единственное желание - сохранить жизнь мирным сирийцам. И мы видим, как благодаря нашим общим с Россией усилиям террористы оставляют город за городом. Убежден, что мы и дальше должны действовать сообща. Причем, не только с Москвой, но и с силами коалиции, возглавляемой США", - заявил Эрдоган.

В целом, что бы в пятницу ни обсуждали российский и турецкий лидеры, тон у обоих был весьма оптимистичный. Владимир Путин, к примеру, констатировал: Москва и Анкара вернулись на прежний уровень сотрудничества. А, по мнению Реджепа Эрдогана, так и вовсе популярное раньше словосочетание "нормализация отношений" уже не актуально. Это произошло. И необходимо двигаться дальше.

Ольга Оксенич, Михаил Федоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".