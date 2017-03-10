В Москве прохожий обезвредил грабителя в салоне связи и ушел

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Случайный прохожий предотвратил ограбление в салоне сотовой связи на севере Москвы. Очевидец задержал злоумышленника, который похитил 65 тысяч рублей и вернул все деньги потерпевшей москвичке. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на грабеж.

Очевидец предотвратил грабеж в салоне сотовой связи на Ленинградском проспекте в столице и ушел, не оставив контактов. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел вечером в четверг.

"В салоне сотовой связи на Ленинградском проспекте неизвестный похитил с прилавка принадлежащие москвичке 65 тысяч рублей. Однако скрыться с добычей преступник не смог: на улице его задержал случайный прохожий", - говорится в сообщении.

По словам потерпевшей, очевидец вернул ей все похищенные деньги, а грабителя отпустил. Сам прохожий также ушел, не оставив о себе никаких контактов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на грабеж.