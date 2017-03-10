Президент Чехии в шутку назвал себя агентом Путина

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Милош Земан в шутливой манере назвал себя агентом президента России. Таким образом, он ответил на обвинения в излишних симпатиях к нашей стране. Кроме того, глава Чехии выразил мнение, что антироссийские санкции должны быть отменены.

Президент Чехии Милош Земан в шутку назвал себя агентом лидера России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом, он ответил на обвинения в излишних симпатиях к нашей стране.

"Я агент России, а именно Владимира Владимировича Путина. Должен дополнить, что я также агент китайского президента, а сейчас, как кажется, и нового американского президента", - сказал Земан.

Президент Чехии также отметил, что антироссийские санкции должны быть отменены. По мнению Земана, с Россией необходимо выстраивать прагматичные отношения.

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