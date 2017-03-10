21:07, 10 марта 2017

Путин встретился с членами Совбеза после переговоров с Эрдоганом

Теги:  Политика  сирия  путин  эрдоган

Владимир Путин 10 марта провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России, с которыми обсудил урегулирование в Сирии, в том числе с учетом переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Москве.

В пятницу Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, рассматривались  актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

Кроме того,  с учётом  переговоров с турецкой стороной состоялся обмен мнениями по проблемам сирийского урегулирования.  

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