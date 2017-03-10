Путин встретился с членами Совбеза после переговоров с Эрдоганом

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Владимир Путин 10 марта провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России, с которыми обсудил урегулирование в Сирии, в том числе с учетом переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Москве.