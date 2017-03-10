Судмедэксперты отказались называть причины смерти Чуркина

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В Нью-Йорке судмедэксперты отказались называть причины смерти Виталия Чуркина. Они приняли такое решение из-за дипломатического иммунитета посла, который действует и после его смерти. В свою очередь, в постпредстве России при ООН согласились с этим решением американских судмедэкспертов.

Судмедэксперты Нью-Йорка не будут публиковать информацию о причинах смерти поспреда России при ООН Виталия Чуркина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сетевых ресурсов телекомпании АВС Дэна Линдена.

"Как указывается в официальном обращении Госдепартамента США, дипломатический иммунитет, которым обладал посол Чуркин, действует и после его смерти", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в постпредстве России при ООН согласились с этим решением. По их мнению, это полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета.

Чуркин скончался 20 февраля, не дожив всего один день до своего 65-летия. Постпред России при ООН, занимавший эту должность более 10 лет, умер в своем рабочем кабинете. По данным некоторых СМИ, смерть наступила в результате сердечного приступа.

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