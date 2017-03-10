Полицейские открыли стрельбу по "Жигулям" в Бирюлеве

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Сотрудники полиции открыли огонь из табельного оружия для задержания "Жигулей". Водитель легкового автомобиля пытался скрыться от правоохранительных органов, однако впоследствии остановился. В салоне машины оказались двое мужчин и двое женщин без документов. Они доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие, чтобы задержать водителя легкового автомобиля на юге столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу. Инцидент произошел в пятницу вечером на улице Мелитопольская.

"Сотрудники ППС увидели автомобиль "ВАЗ 2115", водитель которого, заметив пост, попытался скрыться. Полицейские некоторое время преследовали автомобиль, однако водитель не реагировал на просьбу остановиться, передаваемую по громкой связи", - говорится в сообщении. Впоследствии правоохранительным органам пришлось несколько раз выстрелить в преследуемую машину.

Затем "Жигули" остановились и оказалось, что внутри находятся двое женщин и двое мужчин, у которых не было с собой документов. В результате происшествия пострадавших нет. Люди доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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