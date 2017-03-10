Захаровой подарили национальный костюм Болгарии

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Болгарский журналист подарил Марии Захаровой национальный костюм своей страны. Он был ей вручен на брифинге официального представителя МИД в пятницу. Захарова поблагодарила Болгарию за этот подарок.

Болгарский журналист Борис Анзов подарил официальному представителю МИД России Марии Захаровой национальный костюм своей страны. Это произошло на ее брифинге в пятницу. Об этом Захарова рассказала на своей странице в Facebook.

"На брифинге болгарский журналист передал мне подарок из Болгарии - национальный костюм, сшитый специально для меня", - отметила официальный представитель МИД. По словам Захаровой, на фартуке и рукавах вышиты ее инициалы. Напоследок она поблагодарила Болгарию за этот подарок.