Минобороны удивилось равнодушию ОЗХО к применению иприта в Ираке

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Министерство обороны удивляет отношение ОЗХО к применению террористами запрещенной группировки "Исламское государство" химоружия в иракском городе Мосул. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. О применении иприта боевиками сообщалось на прошлой неделе.

В Министерстве обороны выразили удивление отсутствием реакции со стороны западных стран на сообщения об использовании боевиками в Мосуле химического оружия. Об этом сообщает "ТВ Центр". О применении запрещенного боевого газа "иприта" в иракском городе еще на прошлой неделе сообщил Международный красный крест. Пострадали мирные жители. Но, по словам Игоря Конашенкова, до сих пор Организация по запрещению химического оружия на попыталась направить на место трагедии экспертов и даже не выступила с осуждающим заявлением.

"Удивительно "прохладное" отношение к данным фактам со стороны Организации по запрещению химического оружия. Глядя на это, стоит ли удивляться затянувшемуся до неприличия изучению в недрах Организации проб грунта со следами применения боевиками химоружия, взятого осенью прошлого года в Алеппо российскими специалистами?" - заявил Конашенков.