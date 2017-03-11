Американский чиновник назвал причину смерти Виталия Чуркина

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Судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародовать причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, сославшись на его дипломатический иммунитет. Однако чиновники мэрии города на условиях анонимности сообщили, что Чуркин умер от сердечного приступа.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер от сердечного приступа. Об этом агентству Associated Press сообщил чиновник в мэрии Нью-Йорка. Он отказался раскрыть свое имя из-за отсутствия права на публичные заявления относительно причин смерти дипломата.

Чиновник отметил, что криминальной составляющей в смерти 64-летнего Чуркина нет.

Официального подтверждения этой информации нет. В российской миссии при ООН отказались комментировать заявления источника, сославшись на дипломатический иммунитет покойного.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года, не дожив всего один день до своего 65-летия. Постпред России при ООН, занимавший эту должность более 10 лет, умер в своем рабочем кабинете. СМИ уже сообщали, что смерть дипломата наступила в результате сердечного приступа.

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