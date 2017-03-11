Жертвами циклона на Мадагаскаре стали почти 40 человек

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Число жертв тропического циклона "Энаво" на Мадагаскаре возросло до 38 человек. Еще 180 человек ранены.

До 38-ми человек возросло число жертв циклона "Энаво" на Мадагаскаре - одного из сильнейших за последние годы. Удар стихии пришёлся на северо-восток страны, передает "ТВ Центр".

Порывы ветра достигали 300 километров в час. В течение нескольких дней шторм продвигался по острову, постепенно ослабевая. Вызванные им лавины и оползни стали причиной масштабных разрушений и гибели людей. Из-за ливневых дождей реки вышли из берегов и затопили населённые пункты.

Более ста тысяч человек покинули свои дома и разместились в наспех оборудованных центрах. Ущерб, нанесённый Мадагаскару стихией, власти называют "огромным".