Жертвой протестов в Сеуле стал 74-летний пенсионер

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Количество жертв столкновений в Сеуле, вспыхнувших из-за импичмента Пак Кын Хе, стали три человека. Как сообщают местные СМИ, в больнице скончался еще один пострадавший — 74-летний пенсионер.

В Южной Корее скончался ещё один участник митингов, вспыхнувших из-за импичмента президента Пак Кын Хе. Пострадали несколько десятков человек, передает "ТВ Центр".

Массовые беспорядки в республике начались после того, как Конституционный суд поддержал инициативу парламента об импичменте главы государства. На улицы вышли тысячи сторонников и противников Пак Кын Хе. Демонстрации не прекращаются до сих пор и перерастают в стычки с полицией.

Бывшего президента обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями. По решению суда Пак Кын Хе лишена иммунитета от уголовного преследования и теперь прокуратура планирует вызвать её на допрос.