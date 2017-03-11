Российская военная полиция помогает в обеспечении порядка под Дамаском

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Семь гуманитарных акций в Сирии провели за сутки российские военные. Как сообщают в Центре по примирению сторон, продукты питания, а также школьные принадлежности и игрушки доставлены жителям провинций Алеппо, Хама и Дамаск. Колонны с грузом передвигаются по стране в сопровождении военной полиции. Один день с бойцами подразделения провела и наша съёмочная группа.

Отряд военной полиции выдвигается для сопровождения гуманитарной колонны. В небольшом грузовике — несколько тонн продуктов. Помощь ждут в районе Восточная Гута близ Дамаска, передает "ТВ Центр".

С горы Касьюн Дамаск открывается как на ладони. Горы - безусловная ландшафтная изюминка столицы. Но вместе с тем, и огромная опасность. Стратегические высоты занимали боевики и планомерно обстреливали находящиеся в долинах населенные пункты. Но это в прошлом. В Восточную Гуту возвращается мир. Все больше посёлков присоединяются к режиму прекращения огня. В один из таких и спешит гумконвой. По приезду военные полицейские оценивают обстановку, оцепляют периметр.

"Наша основная задача на период проведения гуманитарных акций - это соблюдение правопорядка на улицах и в местах выдачи гуманитарной помощи. Такие акции проводятся практически ежедневно, поскольку все больше посёлков подписывают соглашения о примирении сторон", - сообщил замкомандира батальона военной полиции Артем Кожин.

Пока один отряд военной полиции возвращается в пункт базирования, на задание отправляется другой. Маленькое село Катана живёт спокойной размеренной жизнью. Но это не значит, что здесь не нужно следить за порядком. Наши военные полицейские патрулируют улицы. Интересуются, чем помочь местным жителям. Многие приглашают на чай, но не положено. В таком простом человеческом общении и языковой барьер - не помеха.

Российские военные полицейские тесно взаимодействуют с сирийскими коллегами. Совместный расчёт дежурит на въезде в посёлок. Проверяют каждую машину. Наши специалисты делятся опытом, как грамотно и оперативно досматривать автомобили, выявлять подозрительные предметы. Такие слаженные действия - залог крепкого мира там, где совсем недавно шумел крупный калибр.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр". Провинция Дамаск, Сирия.