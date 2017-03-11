Семейство тигров держит в страхе жителей поселка под Хабаровском

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В Хабаровском крае тигры держат в страхе жителей сразу нескольких посёлков. Люди боятся выходить на улицу. Хищники нападают на домашних животных. Как выяснили специалисты, тигрица обучает детеныша охотиться. Жители, не знают как защититься.

Сельские поселения Хабаровского края вот уже несколько недель на осадном положении, передает "ТВ Центр". Школьный автобус детей развозит от двери до двери. Взрослым тоже приходится быть начеку. Днём жители подозрительно оглядываются, ночью прислушиваются к каждому шороху.

"Свет включил. Ну и по железу побрякал. Сюда не стал подходить. А утром выхожу, она прям вот здесь топталась и побежала. Следы запорошило. Я думаю: "Хорошо, к калитке не подошел, а то, она бы меня вытащила, и всё", - говорит местный житель Александр Мартынюк.

К этой деревне амурские тигры протоптали звериную тропу. Сельчане ежедневно подсчитывают боевые потери: убитыми уже нашли несколько собак. Ранена лошадь. Хозяйничали хищники и во дворе Гудковых.

"Это было под утро. Я проснулась. Слышу, моя собака заскулила. Я поняла, что тигр. Кричу: "тигр"! выскочила на улицу, свет включила и по крыльцу постучала ногами. В пижаме выскочила, кричу: "Пошла вон, пошла вон!" – рассказывает Ирина Гудкова.

Полосатый штурм едва сдержали два егеря. Охотничий домик выдержал натиск, только благодаря надежному засову. Кошки ушли, но не без трофея — напоследок подрала шубу.

Охотоведы сейчас выезжают по каждому вызову. Обследуют места тигриных преступлений, но найти виновных пока не удается.

"Стрелять нельзя, ничего нельзя! Только вышел, постучал, да и пошел. Нам они ничего не обещают. Вот приехали вчера, посмотрели. Сказали: "Поставим ловушки". Ну и что? Они одну, может быть, вытащат, поймают. Но она-то не одна здесь ходит", - говорит Ирина Гудкова.

"Ситуация банальная, как всегда в таёжных поселках: тигрица с тигренком ходят, таскают собак. Обучает детёныша охоте. Соответственно, возникает конфликт с местным населением", - говорит начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.

Решит конфликт интересов людей и кошек - пища. Но её в тайге сейчас амурским тиграм не хватает. В поисках пропитания хищники заглядывают в деревни, объясняют охотоведы. Последние уже отправили в Москву телеграмму. Как только из столицы придет разрешение на отлов, голодных тигров посадят в клетку и отправят в лес, подальше от человеческих соблазнов.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".