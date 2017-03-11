Коммунальщики продолжают приводить Москву в порядок

Теги: Москва жкх благоустройство

Уборка улиц продолжается в Москве. Коммунальные службы тщательно промывают дороги, дворы и тротуары.

В Москве началась масштабная весенняя уборка улиц. Работы ведутся ускоренными темпами, передает "ТВ Центр".

Сотрудники коммунальных служб во всех районах столицы тщательно промывают дороги, дворы и тротуары. Особое внимание уделяется территории у остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК. Чистят подземные пешеходные переходы, дорожные знаки и рекламные щиты.

Самое сложное - навести порядок в тоннелях. Некоторые из них моют вручную.