Коммунальщики продолжают приводить Москву в порядок
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Уборка улиц продолжается в Москве. Коммунальные службы тщательно промывают дороги, дворы и тротуары.
В Москве началась масштабная весенняя уборка улиц. Работы ведутся ускоренными темпами, передает "ТВ Центр".
Сотрудники коммунальных служб во всех районах столицы тщательно промывают дороги, дворы и тротуары. Особое внимание уделяется территории у остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК. Чистят подземные пешеходные переходы, дорожные знаки и рекламные щиты.
Самое сложное - навести порядок в тоннелях. Некоторые из них моют вручную.