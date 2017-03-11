Грабители с вилкой отобрали у москвича телефон

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Столичные полицейские ищут двоих злоумышленников, которые, вооружившись вилкой, ограбили жителя Москвы. Преступники отобрали у молодого человека мобильный телефон стоимостью пять тысяч рублей.

В Марьине произошло вооруженное ограбление. Как сообщает агентство "Москва", двое грабителей напали на мужчину и отобрали у него мобильный телефон. Вооружены злоумышленники были обычной вилкой.

Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре. Сам потерпевший оценил материальный ущерб в пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.