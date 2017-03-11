ООН предупредила о критическом моменте в истории человечества

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В мире сложилась ситуация, которую можно назвать "критическим моментом" в истории человечества. Об этом заявили в ООН. В Организации обеспокоены голодом в африканских странах, высокой смертности среди детей и распространением нестабильности из-за миграции населения.

В ООН заявляют, что мир оказался на пороге самого масштабного с 1945 года гуманитарного кризиса. По словам заместителя Генерального секретаря Организации по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, более 20 миллиону человек по всему миру голодают. Об этом передает Associated Press.

"Если мир не скоординируется и не примет мер, люди попросту умрут от голода. Многие будут страдать и умирать от сопутствующих болезней", - заявил он, назвав сложившуюся ситуацию "критическим моментом" в истории человечества.

Только в этом году от голода могут умереть почти полтора миллиона детей в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии. Однако проблема не только в нехватке продовольствия. В ООН обеспокоены разрушением сообществ, остановкой развития стран и распространением нестабильности в разные регионы из-за миграции населения.